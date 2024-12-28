ردًا على العقوبات الأوروبية.. روسيا ستوسع قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول موسكو

وكالات



‏أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بأن "موسكو تقول: إنها ستوسع قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول روسيا، وذلك ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة".



وقبل نحو أسبوع، قالت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، إن الاتحاد الأوروبي تبنى الحزمة ال15 من العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، والتي تشمل إجراءات أكثر صرامة ضد كيانات صينية والمزيد من السفن من "أسطول الظل" الروسي".



وتضيف حزمة العقوبات الجديدة 52 سفينة من "أسطول الظل"، وهو تعبير يطلق على السفن التي تحاول نقل النفط والأسلحة والحبوب لروسيا، في محاولة للالتفاف على العقوبات الغربية، ليرتفع بذلك عددها الإجمالي إلى 79 سفينة.



وعلى خلفية الحرب في أوكرانيا، يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كيانات ومسؤولين في روسيا، ومن جانبها ترد موسكو على هذه العقوبات بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "الممنوعين" من دخول الأراضي الروسية، من دون تحديد عدد الأشخاص المعنيين.





