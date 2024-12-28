ترامب يطلب من المحكمة العليا تأجيل حظر "تيك توك"

نيويورك- (أ ب)

طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة، إيقاف الحظر المحتمل على تطبيق "تيك توك" من الدخول إلى حيز التنفيذ حتى تتمكن إدارته من متابعة "حل سياسي" للقضية.

وجاء طلب ترامب في الوقت الذي قدمت فيه شركة "تيك توك" وإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مذكرات متعارضة إلى المحكمة، حيث تطلب الشركة من المحكمة إلغاء قانون يمكن أن يحظر المنصة بحلول 19 يناير بينما أكدت الحكومة الأمريكية على موقفها بأن القانون ضروري للقضاء على تهديد للأمن القومي.

وقالت مذكرة ترامب الحيادية التي لم تؤيد أي طرف في القضية وكتبها دون سوير مرشح ترامب لمنصب المدعي العام "الرئيس ترامب لا يتخذ أي موقف بشأن الأسس الموضوعية لهذا النزاع. إنه يطلب، بدلا من ذلك، بكل احترام أن تنظر المحكمة في تأجيل الموعد النهائي لسحب الاستثمارات المحدد في 19 يناير/كانون الثاني 2025، أثناء نظر الأسس الموضوعية لهذه القضية".

وغير ترامب موقفه بشأن التطبيق الشهير، بعد محاولة حظره خلال فترة ولايته الأولى بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وانضم ترامب إلى تيك توك خلال حملته الرئاسية لعام 2024 واستخدمه فريقه للتواصل مع الناخبين الشباب، وخاصة الناخبين الذكور، من خلال الترويج للمحتوى الذي غالبًا ما كان ذكوريًا ويهدف إلى الانتشار على نطاق واسع.

وقال ترامب في وقت سابق من العام الجاري إنه لا يزال يعتقد أن هناك تهديدات للأمن القومي تتعلق بتيك توك، إلا أنه يعارض حظر التطبيق.

وتأتي المذكرات المقدمة يوم الجمعة قبل المرافعات الشفوية المقررة في 10 يناير المقبل حول ما إذا كان القانون، الذي يطالب تيك توك بالتخلي عن شركتها الأم "بايت دانس" ومقرها في الصين أو مواجهة الحظر، يقيد التعبير بشكل غير قانوني في انتهاك للتعديل الأول. ووقع الرئيس جو بايدن على القانون في أبريل/ بعدما أقره الكونجرس بدعم واسع من الحزبين. وقدمت "تيك توك" و"بايت دانس" طعنا في القانون بعد ذلك.