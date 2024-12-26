الخطوط الجوية اليابانية تتعرض لهجوم إلكتروني

وكالات

تعرضت شركة الخطوط الجوية اليابانية لهجوم إلكتروني، قالت إنه ربما يؤثر على رحلاتها الجوية داخل وخارج البلاد.

وقالت الخطوط الجوية اليابانية، الخميس، إنها تعرضت لهجوم إلكتروني قد يؤثر على رحلاتها الداخلية والدولية، بحسب سكاي نيوز.

وأوضحت الشركة في منشور على منصة إكس، أن الهجوم بدأ في الساعة 07:24 صباحا "22:24 بتوقيت جرينتش" وأثر على أنظمتها الداخلية والخارجية.

وأكد متحدث باسم الشركة وقوع الهجوم، لكنه لم يشر إلى مستجدات بشأن تأخير أو إلغاء محتمل للرحلات حتى هذه اللحظة.