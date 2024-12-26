دونالد ترامب: بنما تسرق الولايات المتحدة

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن بنما تسرق الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وكتب ترامب عبر صفحته على شبكته الاجتماعية: "يسعدني أن أعلن أن كيفن مارينو كابريرا سيتولى منصب سفير الولايات المتحدة لدى جمهورية بنما التي تحرمنا من عائدات قناة بنما".

وأضاف: "قليل من الناس يفهمون سياسة أمريكا اللاتينية وكيفن واحد منهم، كيفن سيقوم بعمل رائع بتمثيلنا في بنما".

ويحتاج ترشيح كابريرا لتعيينه سفيرا للولايات المتحدة لدى بنما إلى موافقة مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي.

وقال ترامب في 22 ديسمبر، إنه سيطالب بعودة سريعة لقناة بنما إلى الملكية الأمريكية بسبب التعرفة المرتفعة للنقل وعبور السفن عبرها، مشددا على أن القناة ذات أهمية بالغة للتجارة الأمريكية، وكذلك للانتشار العملياتي للقوات البحرية الأمريكية في المحيطين الأطلسي والهادئ.

وقال الرئيس البنمي: "هذا مظهر من مظاهر الجهل التاريخي الفادح. سيصادف الحادي والثلاثون من شهر ديسمبر مرور 25 عاما على انتقال قناة بنما إلى أيدي البنميين".

وأضاف: "إن قناة بنما مملوكة بالكامل للدولة بناء على معاهدة عام 1977 وإن سيادة البلاد غير قابلة للتفاوض".

ووفقا له، تم الانتهاء من النقل الكامل للقناة إلى بنما في 31 ديسمبر 1999، على أساس معاهدة توريخوس كارتر لعام 1977، والتي تنص على وجه الخصوص على حل منطقة القناة السابقة، والاعتراف بسيادة بنما والنقل الكامل للقناة إليها.

وقناة بنما هي ممر مائي اصطناعي في دولة بنما في أمريكا الوسطى، كما يعد أحد أهم الممرات المائية للنقل ذات الأهمية العالمية.