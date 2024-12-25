الجيش الإسرائيلي يتوغل بعمق 7 كيلومترات داخل الأراضي السورية

(وكالات)

أفاد التليفزيون الرسمي السوري، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ عمليات توغل في أطراف بلدة سويسة الواقعة في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا.

ووفقًا للتلفزيون السوري، دخلت جرافات وآليات عسكرية إسرائيلية إلى منطقة سد المنطرة بمحافظة القنيطرة، حيث أقدمت القوات على تثبيت نقاط عسكرية ورفع سواتر ترابية حول المنطقة.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إسرائيل توغلت على عمق يصل إلى 7 كيلومترات داخل المنطقة العازلة المنصوص عليها وفق اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.

وأشار المرصد إلى أن القوات الإسرائيلية فرضت قيودًا على حركة السكان المحليين، حيث أبلغت أهالي قريتي أم العظام والعدنانية بمواعيد محددة للدخول والخروج من المنطقة.

