لأول مرة منذ وقف إطلاق النار.. غارة إسرائيلية تستهدف البقاع اللبناني

وكالات

خرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، إذ نفذ للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق غارة استهدفت العمق اللبناني في منطقة البقاع.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية، أن الطيران الحربي أغار عند الساعة 2:40 من فجر اليوم الأربعاء، على مستودعات بين سهل طاريا - وطليا غربي بعلبك، وترافقت الغارة مع تحليق مكثف للطيران المسير فوق المنطقة المستهدفة وصولا حتى محيط مدينة بعلبك، أسفرت الغارة عن احتراق وتدمير المستودعات المستهدفة بالكامل.

يذكر أنه في 27 نوفمبر الماضي تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل بعد أكثر من عام على تبادل الهجمات على الحدود.

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث فجر وجرف عددا من المنازل والبساتين والممتلكات في عدة قرى وبلدات بجنوب لبنان.