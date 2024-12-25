رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض المثول أمام هيئة التحقيق مجددًا

وكالات

رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك يول، اليوم الأربعاء، مجددا استدعاء هيئة مكافحة الفساد للاستجواب بشأن فرضه القصير الأمد للأحكام العرفية، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، طلب مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين من يون المثول أمامه بحلول الساعة العاشرة صباحا، كجزء من تحقيقه في إعلانه الفاشل للأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، ولم يمتثل يون للاستدعاء الأول الذي أصدره المكتب يوم الأربعاء الماضي.

وشهدت كوريا الجنوبية منذ مطلع ديسمبر أزمة سياسية حادة، بعدما فرض الرئيس حالة "الأحكام العرفية" للمرة الأولى منذ 45 عاما في البلاد قبل أن يتراجع تحت ضغط البرلمان.

وأثارت خطوة الرئيس، التي جاءت في أوج أزمة سياسية بينه وبين المعارضة حول الميزانية، احتجاجات شعبية تطالبه بالتنحي عن الحكم.