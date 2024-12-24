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بعد مشكلة تقنية.. عودة رحلات طيران في الولايات المتحدة

03:47 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

الطيران

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وكالات

أعلنت وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعلن عودة رحلات شركة "أمريكان إيرلاينز" إلى العمل بعد توقف قصير إثر مشكلة تقنية.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة، قد أوقفت اليوم الثلاثاء، جميع رحلات شركة أمريكان إيرلاينز، بسبب مشاكل تقنية، وفق ما أوردت وكالة أسوشيتد برس.

وبعد دقائق قليلة أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية رفع الحظر المفروض على رحلات الشركة الأمريكية، دون أن توضح على الفور طبيعة المشاكل التقنية التي واجهتها.

الطيران الولايات المتحدة رحلات طيران
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