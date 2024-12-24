إعلام عبري: إسرائيل تسعى للضغط على أوروبا لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

وكالات

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن وزير الخارجية جدعون ساعر يوجه بعثات إسرائيل الدبلوماسية في أوروبا بالسعي لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

و"تضامنا مع غزة" بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 152 ألف فلسطيني، باشرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ نوفمبر من العام نفسه استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ويشن الحوثيون بين حين وآخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب، وتشترط الجماعة لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.