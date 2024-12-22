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وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بعودة عناصر حزب الله إلى جنوب لبنان

02:48 م الأحد 22 ديسمبر 2024

يسرائيل كاتس

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تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن إسرائيل لن تسمح لعناصر حزب الله بالعودة إلى قرى في جنوب لبنان وإعادة إنشاء البنية التحتية، التي ستشكل تهديدا للمجتمعات الإسرائيلية.

وأضاف كاتس، في حديثه من نقطة عسكرية أمامية تابعة للجيش الإسرائيلي في لبنان "لقد ضربنا حزب الله بقوة غير مسبوقة، لقد قلعنا أنياب الأفعى، وإذا لم ينسحب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني وحاول انتهاك وقف إطلاق النار-فسوف نسحق رأسه"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حزب الله جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي
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