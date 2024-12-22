مقتل عنصر أمن فلسطيني خلال عملية إطلاق نار بجنين

رام الله - (د ب أ)

أعلنت قوى الأمن الفلسطيني، اليوم الأحد، مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين في عملية إطلاق نار في جنين بشمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب قوله :" تنعي قوى الأمن الفلسطيني أحد عناصرها الشهيد مساعد أول ساهر فاروق جمعة، الذي ارتقى صباح اليوم ، أثناء أداء واجبه الوطني، إثر تعرضه وزملائه لإطلاق نار غادر من قبل الخارجين على القانون".

وأضاف "أن قوى الأمن وهي تنعى شهيدها البطل، تؤكد أن هذه الجريمة النكراء لن تزيدها إلا إصرارا على ملاحقة الخارجين على القانون، وفرض سيادة القانون، حفاظا على أمن وأمان شعبنا".

وأهاب بجميع المواطنين "التعاون مع الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الفئة الضالة، التي تعبث بأمن الوطن واستقراره"، مؤكدا أن "يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه المساس بحياة أبناء شعبنا".

ونوه إلى أن "هذا الحادث المؤسف نجم عنه إصابة عنصرين آخرين من أفراد الأجهزة الأمنية، وهما يتلقيان العلاج اللازم حاليا".

وكانت قوات الأمن الفلسطينية قد بدأت عملية نادرة غير مسبوقة ضد فصائل المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، حيث أرسلت سيارات مدرعة وانخرطت في معارك مسلحة قوية أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل في المنطقة المضطربة.