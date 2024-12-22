تنكيس الأعلام في ألمانيا حدادا على ضحايا هجوم "عيد الميلاد" بمدينة ماجدبورج

وكالات

أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الأحد، بتنكيس الأعلام في أعلى السلطات الاتحادية بأنحاء البلاد حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الدموي على سوق عيد الميلاد في مدينة ماجدبورج الألمانية.

وارتفع عدد ضحايا هجوم الدهس الذي وقع الجمعة، في ماجدبورج إلى 4 ضحايا، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وبحسب معلومات مصادر أمنية، فإن 41 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة، في حين ذكرت صحيفة "بيلد" ووسائل إعلام أخرى، أن إجمالي عدد المصابين يزيد عن 200 شخص.

وصدمت سيارة جمعا من الأشخاص في سوق عيد الميلاد في عاصمة ولاية سكسونيا-أنهالت مساء الجمعة.

وألقت الشرطة أمس على المشتبه به، وهو طبيب مقيم في مدينة بيرنبورج وينحدر من السعودية، إذ يُعرف الرجل بأنه ناشط ناقد للإسلام.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية، فإن الطبيب البالغ من العمر 50 عاما، الذي يعيش في ألمانيا منذ عام 2006، يصف نفسه بأنه مسلم سابق.