برسالة السنوار وتوجيهات هنية.. المقاومة تنشر مشاهد نادرة لقادتها الراحلين

وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد نادرة تجمع قادتها الراحلين إسماعيل هنية ويحيى السنوار ويحيى السنوار الذين استشهدوا خلال الأشهر الماضية.

وعلّقت القسام على الفيديو قائلة: "يقتلونا بل ونحيا لا يموت الشهداء، نحن طوفان لأقصى فيه طاف الأنبياء".

كتائب القسام تنشر مقطع فيديو بعنوان:

يقتلونا بل ونحيا لا يموت الشهداء، نحن طوفان لأقصى فيه طاف الأنبياء #خبرني #في_العضل pic.twitter.com/T7oII1IpE4 — خبرني - khaberni (@khaberni) December 21, 2024

وأظهرت اللقطات زيارة القادة الشهداء إلى إحدى ورش صناعة الصواريخ التابعة لحركة حماس، أثناء التجهيز والإعداد لعملية "طوفان الأقصى" التي انطلقت في 7 أكتوبر 2023.