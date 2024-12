شاهد لحظة إصابة طائرات أوكرانية لـ6 مباني سكنية في قلب روسيا

كييف(أوكرانيا)- (أ ب)

نقلت أوكرانيا الحرب إلى قلب روسيا صباح اليوم السبت، بهجمات بطائرات بدون طيار، إذ ذكرت السلطات المحلية أنها ألحقت أضرارا بمبان سكنية، في مدينة قازان، في منطقة تتارستان، على بعد أكثر من 600 ميل (1000 كيلومتر) من خط المواجهة.

وذكرت الخدمة الصحفية لحاكم تتارستان، رستم مينيخانوف أن ثماني طائرات بدون طيار هاجمت المدينة. وأصابت ست منها مبان سكنية. وأصابت واحدة منشأة صناعية وتم إسقاط واحدة فوق نهر، حسب البيان.

Another Ukrainian kamikaze UAV hit on the top of the 21-story Manhattan residential complex in Kazan, Russia.



Ukrainian UAVs traveled over 1,000 kilometers. https://t.co/KM6IMjX34h pic.twitter.com/xj8RMviDHH