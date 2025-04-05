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جيش الاحتلال يعلن نشر قواته في محور "موراج" جنوبى غزة

07:11 م السبت 05 أبريل 2025

جيش الاحتلال يعلن نشر قواته في محور ''موراج'' جنوب

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وكالات

أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، أن قواتها انتشرت في ممر أمني تم إنشاؤه حديثًا جنوبى قطاع غزة، وهو محور موراج (يقع بين مدينتي خانيونس ورفح جنوب غزة).

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه تم نشر قوات من الفرقة 36 في المحور. ولم يتضح على الفور عدد القوات التي تم نشرها أو موقع الممر بالتحديد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، السيطرة على محور موراج للضغط على حركة حماس، مشيرًا إلى أنه "سيكون محور فيلادلفيا الثاني".

وقال نتنياهو، إن إسرائيل تعمل الآن على تقطيع أوصال قطاع غزة وتشدّد الضغط خطوة تلو الخطوة حتى تسليم الأسرى، مضيفًا أنه "كلما لم يعطوا، كلما زاد الضغط عليهم حتى يعطوا".

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