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واشنطن: نبحث عن الصحفي الأمريكي أوستن في 6 سجون بسوريا

03:52 م السبت 21 ديسمبر 2024

الصحفي أوستن تايس

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وكالات


نقلت شبكة "إن بي سي" عن المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون الرهائن الأمريكيين آدم بوهلر، قوله إنه "يتم التركيز على 6 سجون بسوريا يحتمل أن الصحفي أوستن تايس محتجز فيها".


و أوستن تايس هو صحفي أمريكي مستقل وُلد في ولاية تكساس، وخدم في القوات البحرية الأمريكية، ودرس الخدمة الدبلوماسية في جامعة جورج تاون قبل أن يلتحق بكلية القانون في الجامعة ذاتها.


اختفى تايس في سوريا يوم 14 أغسطس عام 2012 أثناء تغطيته أحداث الثورة السورية، واتهمت واشنطن حينها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بالمسؤولية عن اعتقاله.

واشنطن آدم بوهلر أوستن تايس القوات البحرية الأمريكية سجون سوريا سوريا
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