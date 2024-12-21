شاهد.. لحظة إلقاء القبض على المتهم في حادث الدهس بألمانيا

كتب- محمود الهواري:

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الشرطة ألقت القبض على السائق المشتبه به في هجوم سوق عيد الميلاد في مدينة مجدبورغ بوسط ألمانيا.

كان سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ، شرق ألمانيا، شهد حادثًا مأساويًا بعد اصطدام سيارة بالحشد بالقرب من مبنى البلدية، مما أسفر عن 11 قتيلا و80 مصابا حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحظة القبض على المشتبه به. قال رئيس الوزراء الإقليمي الألماني راينر هاسيلوف، إن السائق المشتبه به في هجوم سوق عيد الميلاد من المملكة العربية السعودية.

وأضاف رئيس الوزراء في بيان متلفز عقب الحادث: " السائق المشتبه به في هجوم سوق الكريسماس الألماني هو طبيب من المملكة العربية السعودية يعمل في ساكسونيا أنهالت"، موضحا أن المشتبه به يعيش في ألمانيا منذ عام 2006.





The arrest of the attacker who drove into a Christmas market crowd in Magdeburg, Germany. pic.twitter.com/ZYhRROI8SP — Clash Report (@clashreport) December 20, 2024

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