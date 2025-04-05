إعلام عبري: مظاهرات في تل أبيب للإفراج عن الأطباء الفلسطينيين المعتقلين

وكالات

نظم عشرات الأطباء والعاملين في المهن الصحية بإسرائيل مظاهرات مساء اليوم السبت عند تقاطع (بيغين – كابلان) في تل أبيب، وذلك احتجاجًا على اعتقال الطواقم الطبية الفلسطينية من قطاع غزة منذ العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي شنه الاحتلال في أكتوبر 2023.

وذكرت القناة 12 العبرية أن المتظاهرون رفعوا لافتات كُتب عليها "أطلقوا سراح الدكتور أبو صفية"، و"أين 150 عاملا في المجال الطبي؟"، مطالبين بالإفراج عن الطواقم الطبية التي اعتُقلت من قطاع غزة.

ويعد الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية أحد أبرز الكوادر الصحية في قطاع غزة، وهو مدير مستشفى كمال عدوان الواقع شمال القطاع، واعتقلته قوات الجيش الإسرائيلي يوم 27 ديسمبر 2024، وهو حاصل على درجة الماجستير وشهادة البورد الفلسطيني في طب الأطفال وحديثي الولادة.