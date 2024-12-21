زعماء أوروبا يعزون ألمانيا في ضحايا هجوم سوق عيد الميلاد في ألمانيا

وكالات

قدم عدد من زعماء أوروبا تعازيهم وتضامنهم مع ألمانيا عقب حادث الدهس المأساوي الذي وقع في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ، وأسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 80 آخرين، بعدما اقتحمت سيارة حشدًا من الزوار يوم الجمعة.

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عن "فزعه من الأخبار المروعة القادمة من ماغديبورغ"، مؤكدًا وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب ألمانيا في هذه اللحظات الصعبة.

وعبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن "صدمته العميقة" مما حدث، وقال في منشور على منصة X: "فرنسا تتضامن بشكل كامل مع الشعب الألماني في هذه المأساة".

وشدد رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، على دعم بلاده لجارتها ألمانيا، قائلًا: "هولندا تقف جنبًا إلى جنب مع ألمانيا في هذه الأوقات العصيبة.

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