وزيرة الخارجية الألمانية تجري اليوم محادثات حول الأزمة السورية في أنقرة

برلين/إسطنبول- (د ب أ)

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الجمعة، إلى تركيا لإجراء محادثات بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا.

ومن المقرر أن تلتقي بيربوك نظيرها التركي هاكان فيدان في أنقرة، ونظرا لدورها القوي في المنطقة، من المرجح أن تدعو بيربوك تركيا إلى المساهمة في إحلال الاستقرار في سوريا.

ومنذ الإطاحة بنظام الحكم في دمشق، تعتبر تركيا اللاعب الأجنبي الأكثر أهمية في سوريا، وهي تقيم علاقات مع الجماعة الإسلامية "هيئة تحرير الشام"، التي تعتبر الحاكم الفعلي في سوريا.

وأعلنت بيربوك في البرلمان الألماني (بوندستاج) أول أمس الأربعاء أنها تعتزم التحدث في أنقرة حول حماية الأقليات في سوريا، كما أشادت بدور الأكراد في القتال ضد نظام الأسد.

وتواجه تركيا اتهامات بالرغبة في استغلال فراغ السلطة في سوريا لتدمير المناطق الخاضعة لإدارة الميليشيات الكردية في شمال البلاد. وتوغل مقاتلو المعارضة الذين تدعمهم تركيا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في الأسابيع الأخيرة. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية فرعا من حزب العمال الكردستاني المحظور، وبالتالي منظمة "إرهابية".

ويخشى الأكراد منذ أيام من شن هجوم كبير على مدينة كوباني الحدودية السورية الكردية. ومنذ هجمات الجماعات الموالية لتركيا، نزح ما لا يقل عن 100 ألف شخص في شمال البلاد.