الرئيس الإيراني للأسد: طهران مستعدة لتقديم الدعم لسوريا لتجاوز أزمتها



(مصراوي)

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، استعداد إيران لتقديم أي مساعدة للحكومة السورية لتجاوز الأزمة الحالية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وخلال حديثه مع الأسد، أعرب الرئيس الإيراني، عن أمله في أن تتجاوز سوريا المرحلة الحالية بنجاح كما فعلت أمام أزمات أصعب، على حد تعبيره.

وقال الرئيس الإيراني، إنه من خلال التعاون مع الدول الإسلامية سيتم إفشال محاولة إسرائيل لنشر الإرهاب بالمنطقة.

وصرح الرئيس الإيراني، أن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها جزء من استراتيجية إيران الإقليمية، مشددًا على ثقة طهران في قدرة سوريا على هزيمة مؤامرات إسرائيل التي تستهدف أمنها.