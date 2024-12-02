الصين تدين موافقة الولايات المتحدة على بيع أسلحة بـ385 مليون دولار إلى تايوان

بكين- (أ ش أ)

أدان المتحدث باسم البر الرئيسي الصيني "تشن بين هوا" الإعلان الأمريكي الأخير بالموافقة على مبيعات أسلحة إلى تايوان بقيمة 385 مليون دولار أمريكي.

ودعا المتحدث الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوقف فورا عن تسليح تايوان، قائلا:"لا تستهينوا أبدا بعزم الصين على اتخاذ تدابير مضادة قوية وحاسمة للدفاع بحزم عن سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها"،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا اليوم الاثنين.

وأوضح تشن أن الخطوة الأمريكية تتعارض ببساطة مع التزام القادة الأمريكيين بعدم دعم ما يسمى بـ"استقلال تايوان"، وتنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وخاصة بيان 17 أغسطس 1982.

وانتقد تشن أيضا سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان، مشيرا إلى أن دفع "رسوم حماية" لن تجلب الأمن لتايوان، لكنها ستؤدي فقط إلى التدمير الذاتي مضيفا "توقفوا عن طلب الدعم الأمريكي لما يسمى بـ "استقلال تايوان" لأن مثل هذه الجهود مصيرها الفشل".