شقيق أحمد الشرع: لا نسعى لأي مناصب في المستقبل (فيديو)

(وكالات)

في تصريحات صحفية قال، وزير الصحة السوري، ماهر الشرع شقيق قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الملقب بـ "أبو محمد الجولاني"، إنه لا يسعى لتولي أي مناصب مستقبلية.

جاءت تصريحات ماهر، بعد سؤاله في مؤتمر صحفي ما إذا كان كون شقيقه قائد العمليات العسكرية سيعطل مسيرته المهنية مستقبلًا، وستحرمه من تولي منصب هام نظرًا لأن العقوبات الأمريكية المفروضة عليه لم تُرفع حتى الآن.

ويشغل ماهر الشرع منصب وزير الصحة في الحكومة السورية الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي مدتها في مارس المقبل.

وقال ماهر، إنه لا يسعى لأي مناصب، مشيرًا لتوليه مناصب سابقة مثل معاون وزير الصحة في حكومة إدلب، التي تم فيها إجراء تغييرات جديدة على وزارة الصحة.

وتابع الشرع، أن وجوده في دمشق هو تكملة لمسيرته المهنية في إدلب والتي تم فيها إجراء نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات الصحية.