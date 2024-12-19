لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

شقيق أحمد الشرع: لا نسعى لأي مناصب في المستقبل (فيديو)

06:23 م الخميس 19 ديسمبر 2024

وزير الصحة السوري، ماهر الشرع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

في تصريحات صحفية قال، وزير الصحة السوري، ماهر الشرع شقيق قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الملقب بـ "أبو محمد الجولاني"، إنه لا يسعى لتولي أي مناصب مستقبلية.

جاءت تصريحات ماهر، بعد سؤاله في مؤتمر صحفي ما إذا كان كون شقيقه قائد العمليات العسكرية سيعطل مسيرته المهنية مستقبلًا، وستحرمه من تولي منصب هام نظرًا لأن العقوبات الأمريكية المفروضة عليه لم تُرفع حتى الآن.

ويشغل ماهر الشرع منصب وزير الصحة في الحكومة السورية الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي مدتها في مارس المقبل.

وقال ماهر، إنه لا يسعى لأي مناصب، مشيرًا لتوليه مناصب سابقة مثل معاون وزير الصحة في حكومة إدلب، التي تم فيها إجراء تغييرات جديدة على وزارة الصحة.

وتابع الشرع، أن وجوده في دمشق هو تكملة لمسيرته المهنية في إدلب والتي تم فيها إجراء نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات الصحية.

ماهر الشرع أبو محمد الجولاني العقوبات الأمريكية سوريا وزير الصحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"ينام في خيمة".. السياحة تكشف حقيقية استئجار مستر بيست الأهرامات
في 10 بنوك.. ارتفاع سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الخميس
الرئيس السيسي يضع شرطًا لنجاح تصوّر "اليوم التالي" في غزة