لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

القسام تقنص جندي إسرائيلي شمال مدينة غزة (فيديو)

05:12 م الخميس 19 ديسمبر 2024

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أنها تمكنت من "قنص جندي صهيوني في منطقة التوام شمال مدينة غزة".

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو، اليوم الخميس، يوثق عملية قنص الجندي الإسرائيلي شمالي قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو، شخصين على أسطح أحد المباني، ولحظة قنص أحدهما.

وفي أخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر (2023) وخلال الغزو البري لغزة ولبنان 818 عسكريا، ما بين ضباط وجنود.

كتائب عز الدين إسرائيل غزة منطقة التوام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"ينام في خيمة".. السياحة تكشف حقيقية استئجار مستر بيست الأهرامات
خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
الرئيس الإيراني يتغنى بمصر: أعتز بوجودي في الدولة العظيمة
بث مباشر| السيسي يترأس فعاليات قمة منظمة الدول الثماني النامية