القسام تقنص جندي إسرائيلي شمال مدينة غزة (فيديو)

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أنها تمكنت من "قنص جندي صهيوني في منطقة التوام شمال مدينة غزة".

كتائب القسام تنشر مشهد قنص متع بصرك عزيزي المشاهد pic.twitter.com/KTg8nvt7UA — مصــري غلبان ⭑🗨️ (@msr3y1) December 19, 2024

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو، اليوم الخميس، يوثق عملية قنص الجندي الإسرائيلي شمالي قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو، شخصين على أسطح أحد المباني، ولحظة قنص أحدهما.

وفي أخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر (2023) وخلال الغزو البري لغزة ولبنان 818 عسكريا، ما بين ضباط وجنود.