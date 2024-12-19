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ميقاتي: تكلفة إعادة الإعمار في لبنان تصل لـ5 مليارات دولار

03:55 م الخميس 19 ديسمبر 2024

نجيب ميقاتي

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القاهرة- (مصراوي):

قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، "نعول كثيرًا على وقوف الأصدقاء لتتجاوز بلادنا المصاعب الكثيرة التي تواجهها".

وطالب رئيس الوزراء اللبناني، خلال كلمته في جلسة خاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، اليوم الخميس، دول العالم بالضغط على إسرائيل التي تواصل عدوانها على لبنان.

ولفت ميقاتي إلى أن تكلفة إعادة الإعمار في بلادنا تصل إلى 5 مليارات دولار، موضحًا أنه لا يوجد تنمية من دون عدالة، و"نُعوّل على مؤتمركم اليوم لدعم لبنان".

نجيب ميقاتي لبنان منظمة الدول الثماني النامية
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