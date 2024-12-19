جوتيريش: الأمم المتحدة تتطلع لدعم واستمرار التعاون مع منظمة الـ8 النامية

القاهرة- (مصراوي):

قال سكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الشباب هم طاقة المستقبل، وأن الأمم المتحدة تتطلع إلى دعم واستمرار التعاون مع منظمة الدول الثماني النامية لتحقيق مستقبل مستدام وأكثر سلاماً.

وأشار جوتيريش، في كلمته أمام القمة الـ11لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أهمية موضوع القمة الذي يركز على دعم الشباب وتمكين المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة كسبيل لتحقيق التمكين الاقتصادي.

وأوضح أن مشاركة الشباب في المجتمع أصبحت أمراً بالغ الأهمية، معتبراً أن هذا يمثل التزاماً كاملاً نحو تحقيق الاستدامة، ومرتبطاً بتمكين ريادة الأعمال وخصوصاً في مجال التحول الرقمي.