تركيا: لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار بين أنقرة و"قسد"

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الدفاع التركية قوله، إن "التهديد الذي تواجهه أنقرة من شمالي سوريا مستمر".

وأكد أنه لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المدعومة من الولايات المتحدة في شمالي سوريا.

وأضاف المسؤول، أن تركيا ستواصل استعداداتها، حتى تتخلى الفصائل الكردية عن أسلحتها ويغادر المقاتلون الأجانب سوريا، موضحًا أن أنقرة تعتقد أن المقاتلين السوريين الذين تدعمهم "سيحررون" المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون الكرد شمالي سوريا.

وقبل أيام، أكدت الولايات المتحدة أنه تم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حول مدينة منبج في شمال سوريا حتى نهاية هذا الأسبوع، لكن نفت أنقرة الأمر.

وقالت قوات "قسد"، في بيان لها أمس الأربعاء، إن تركيا والفصائل الموالية لها تواصل هجماتها على عدة مناطق في محيط عين العرب (كوباني) وسد تشرين وعين عيسى بشمال سوريا.