مجددًا.. ترامب يقترح جعل كندا الولاية الأمريكية رقم 51

(وكالات)

عاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إثارة الجدل مجددًا بتصريحاته عن كندا، عبر اقتراحه بأن تصبح كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، معتبرًا أن هذه الخطوة ستوفر على الكنديين الكثير من التكاليف وتحقق لهم الحماية العسكرية.

وفي منشور له عبر منصته "تروث سوشيال"، تساءل ترامب: "لماذا ندعم كندا بأكثر من 100 مليون دولار سنويًا؟ هذا غير منطقي!".

وزعم ترامب أن العديد من الكنديين يرغبون في الانضمام إلى الولايات المتحدة، قائلًا إن انضمامها سيكون "فكرة عظيمة!".

وكان ترامب قد تحدث لأول مرة عن هذه الفكرة خلال عشاء في منتجع مارالاجو آواخر نوفمبر الماضي، وكان ذلك بحضور رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وأعضاء فريقه.

ومع ذلك، سارع وزراء في حكومة ترودو إلى التقليل من أهمية تصريحات ترامب، حيث وصفها وزير السلامة العامة الكندي دومينيك ليبلانك بأنها "غير جدية".

وتحدث ترامب الأسبوع عن انضمام كندا للولايات المتحدة في تعليقه على استقالة وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، على إثر الخلافات مع ترودو حول كيفية التعامل مع تهديد الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا التي وصلت لنسبة 25%.

بينما علق ترامب في منشور بالقول حينها إن "ولاية كندا أصيبت بصدمة إثر استقالة وزيرة المالية"، وأضاف ترامب حينها بوصفه ترودو بالحاكم والقول إن وزيرة المالية "لن يفتقدها أحد".