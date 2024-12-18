صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 45 ألفًا و97 فلسطينيًا

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 45 ألفًا و97 فلسطيني ًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 107 ألفًا و244 شخصا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر وصل منهم للمستشفيات 38 شهيدا و203 مصابين.