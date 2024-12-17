إسرائيل: نلحظ مرونة في موقف حماس خلال المفاوضات

(وكالات)

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عومر دوستري، اليوم الثلاثاء، إن هناك تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين، مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأضاف دوستري، إن إسرائيل تلحظ مرونة وتقدم في موقف حركة حماس.

وصرح عومر دوستري،أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يفضل عدم نشر تفاصيل محادثات الصفقة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن دخول مفاوضات إعادة الأسرى مرحلة حاسمة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن تل أبيب، باتت أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.