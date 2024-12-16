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ترامب لنتنياهو: إذا لم يعد الأسرى بحلول 20 يناير فسيكون الأمر جحيمًا

08:33 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

نتنياهو وترامب

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القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال له إنه إذا لم يعد الأسرى إلى ديارهم بحلول 20 يناير فسيكون الأمر جحيمًا.

ونقلت قناة الشرق عن قيادي في حركة "حماس" اليوم الإثنين، إن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، "باتت أقرب من أي وقت مضى".

وأضاف القيادي الذي اشترط عدم ذكر اسمه "نحن أقرب من أي وقت مضى، للتوصل لصفقة تبادل للأسرى ووقف إطلاق النار إذا لم يقم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بتعطيل الاتفاق".

وشدد القيادي على أن المطلوب حالياً، هو أن تمارس واشنطن ضغوطاً على نتنياهو لإتمام الصفقة.

وذكر أن "حماس وفصائل المقاومة، قدمت موقفاً متقدماً وبمرونة كبيرة، يتمثل بالموافقة على وقف تدريجي للحرب، وانسحاب تدريجي وفق جدول زمني محدد ومتفق عليه، وبضمانات الوسطاء الدوليين، من أجل وقف العدوان وحماية شعبنا".

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الإسرائيليين دونالد ترامب
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