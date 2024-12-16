قوة احتلال.. ألمانيا تُعلق على توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الجولان

(وكالات)

علقت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، على تصديق الحكومة الإسرائيلية، على توسيع الاستيطان في مرتفعات الجولان السوري، بالقول إنها لا تعترف بضم إسرائيل لها.

وقالت الخارجية الألمانية في بيانها، إن المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في سوريا هي أرض سورية ولا تعترف برلين بضمها.

وأضافت وزارة الخارجية الألمانية، أن القوات الإسرائيلية المتواجدة في الجولان السوري هي قوة احتلال.

وتابعت الخارجية الألمانية، أن توطين إسرائيل سكانا في المناطق التي احتلتها في سوريا مخالف للقانون.

وصدقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على توسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل، وذلك بعد استيلائها على المنطقة العازلة مع سوريا، عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.