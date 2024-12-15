إسرائيل تتقدم رسميًا بطلب استئناف ضد أوامر الاعتقال بحق نتنياهو

وكالات



أفاد نائب المدعي العام الإسرائيلي للقانون الدولي جلعاد نعوم، اليوم الأحد، بأن تل أبيب قدمت مذكرات استئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.



وجاء طلب الاستئناف بعدما حث مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، أمس السبت، غرفة الاستئناف بالمحكمة إلى رفض محاولة إسرائيل تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، داعيًا دائرة الاستئناف إلى رفض الاستئناف المباشر، مبررًا أنه لا يفي بالشروط القانونية المطلوبة بموجب قواعد المحكمة.



وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.