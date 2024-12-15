تايوان: نحترم عزل البرلمان للرئيس الكوري الجنوبي

تايبيه - (د ب أ)



قالت حكومة تايوان، اليوم الأحد، إنها "تحترم" قرار المشرعين في كوريا الجنوبية بمحاولة عزل الرئيس، يون سوك يول، بعد أن أعلن الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية التايوانية، في رد مكتوب على تساؤلات بشأن عزل الرئيس الكوري الجنوبي، إنها "تحترم الشعب الكوري الجنوبي وقرار برلمانه، الذي تم اتخاذه، من خلال إجراءات ديمقراطية" بمحاولة عزل يون"، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية(سي.إن.إيه) اليوم.

وأضافت الوزارة ستواصل الوزارة "الاهتمام الوثيق" بالتطورات في الدولة الواقعة شرق آسيا.

وشددت وزارة الشؤون الخارجية التايوانية على أن تايوان وكوريا الجنوبية "عضوان في الشراكة الديمقرطية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وتتمتعان بعلاقات راسخة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية وبين الشعبين".

وأضافت الوزارة أن تايوان وكوريا الجنوبية ستواصلان تعزيز التعاون والتبادلات في العديد من المجالات، اعتمادا على إنجازات كبيرة سابقة.