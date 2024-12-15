البابا فرنسيس يلتقي ماكرون في جزيرة كورسيكا الفرنسية اليوم

باريس - (د ب أ)

من المقرر أن يتوجه البابا فرنسيس إلى جزيرة كورسيكا الفرنسية اليوم الأحد، حيث سيجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أسبوع من إثارة البابا الجدل بقراره عدم حضور الافتتاح الكبير لكاتدرائية نوتردام في باريس.

وبالإضافة إلى إجراء محادثات مع ماكرون، من المقرر أن يحضر فرنسيس تجمعا حول التقوى الشعبية في أجاكسيو عاصمة كورسيك.

كما سيقيم البابا، البالغ من العمر 87 عاما، قداسا يحضره عدة آلاف من المصلين.

وأثار فرنسيس استياء في فرنسا الأسبوع الماضي، حيث لم ينضم إلى قادة العالم الآخرين في حضور إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام، وهي كاتدرائية كاثوليكية تاريخية تعود إلى العصور الوسطى تعرضت لأضرار جسيمة جراء حريق اندلع قبل نحو خمس سنوات.

ومع ذلك، سيكون فرنسيس أول بابا يزور كورسيكا، وهي جزيرة تقع في البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الجنوبي لفرنسا والتي طالما تطلعت إلى الحصول على المزيد من الاستقلالية عن باريس.

ومعظم سكان الجزيرة البالغ عددهم 350 ألف نسمة هم من الكاثوليك.

وستكون هذه آخر رحلة لفرنسيس إلى الخارج خلال العام الجاري، قبل أن يعود إلى روما لموسم عيد الميلاد المزدحم.