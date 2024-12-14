حماس تدعو لاتخاذ موقف حاسم من أمن السلطة الفلسطينية

رام الله- (د ب أ)

دعت حركة حماس، اليوم السبت، الفصائل والقوى الفلسطينية كافة، والمكونات القانونية والحقوقية لاتخاذ موقف حاسم من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية إزاء عمليات ملاحقة واستهداف "المقاومة" في مخيم جنين وعموم الضفة الغربية المحتلة.

ونعت حماس ، في بيان اليوم أورده المركز الفلسطيني للإعلام، "القيادي في كتيبة جنين يزيد جعايصة، والذي ارتقى برصاص أجهزة السلطة في جنين، بعد أيام قليلة من إعدام الفتى ربحي الشلبي".

واستنكرت حماس "استمرار قيام أجهزة السلطة الأمنية بملاحقة المقاومين والمطلوبين للاحتلال، وحالة الاستهداف المتصاعد والمتعمد لهم في جنين، والتي تتماهى بشكل تام مع عدوان الاحتلال وإجرامه، دون أي اكتراث لكل النداءات بكف يدها عن أبناء شعبنا ومقاومينا".

وأكدت أنّ "استمرار أجهزة أمن السلطة بهذا النهج المشين والذي يتنافى مع كافة قيمنا وأعرافنا، يدق ناقوس الخطر، ويؤجج خلافات داخلية نحن في غنى عنها في هذا الوقت الحساس والمصيري من تاريخ قضيتنا وما تتعرض له من مخططات الضم والتهجير".

وقالت حماس: "ندعو كافة فصائلنا وقوانا الوطنية، وكل مكونات شعبنا ومؤسساته القانونية والحقوقية لاتخاذ موقف حاسم أمام ما تقوم به أجهزة السلطة، وخاصة في جنين وعموم الضفة الغربية، والضغط الجاد عليها لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة التي تهدد نسيجنا الوطني واستقرارنا المجتمعي".

كما دعت حماس "قيادة السلطة للجم سلوك أجهزتها والوقف الفوري والتام عن كافة هذه الاعتداءات المشينة، والإسراع بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من سجونها، وتصحيح بوصلتها الأخلاقية والوطنية نحو خيار الوحدة والمقاومة لردع الاحتلال وصد عدوانه".

وكان الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب قال إن الأجهزة الأمنية بدأت، فجر اليوم، بتنفيذ خطوات جديدة، في إطار جهودها المستمرة لحفظ الأمن والسلم الأهلي وبسط سيادة القانون، وقطع دابر الفتنة والفوضى، في مخيم جنين بالضفة الغربية.