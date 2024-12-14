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روسيا: مقتل 145 جنديا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية

10:31 ص السبت 14 ديسمبر 2024

القوات المسلحة الأوكرانية

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موسكو- (د ب أ)

قال المتحدث باسم مجموعة القتال الشرقية الروسية في الحرب ضد أوكرانيا، أوليج تشيخوف إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 145 جنديا ، خلال 24 ساعة، نتيجة للعمليات التي نفذتها وحدات من المجموعة.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم السبت عن المتحدث قوله إن "وحدات مجموعة القتال الشرقية واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو نتيجة للعمليات النشطة".

وأضاف "ألحقت القوات الروسية أضرارا بقوات ومعدات وحدات الألوية الميكانيكية وألوية الدفاع الإقليمي بالقرب من دنيبروينيرجيا ونوفوبول وفيليكايا نوفوسيلكا".

وتابع "خسر العدو 145 جنديا ومركبة قتالية مدرعة طراز ماكسبرو وسيارة واحدة، بالإضافة إلى أنظمة مدفعية ذاتية الحركة من طراز اكاتسيا وجفوزديكا خلال 24 ساعة".


القوات المسلحة الأوكرانية موسكو أوكرانيا
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