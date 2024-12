روسيا تستعد لإخراج منظومات دفاع جوي ومعدات من سوريا

وكالات

نشرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن موقع "ماكسار" للرصد عبر الأقمار الصناعية صورة تظهر طائرات شحن في مهبط روسي في سوريا في وضع الاستعداد لاستقبال معدات ثقيلة، إلى جانب تفكيك طائرات الهليكوبتر وإعدادها للنقل.

وتظهر الصور التي نشرها موقع ماكسار مساء الجمعة طائرات شحن في قاعدة حميميم الجوية في سوريا مع فتح مخاريط مقدمتها في علامة على استقبال المعدات الثقيلة، إلى جانب تفكيك طائرات الهليكوبتر وإعدادها للنقل.

#BREAKING Russia appears to be preparing to withdraw its S-400 air defence system from Khmeimim Air Base, Latakia, Syria.



Satellite images from this morning & footage from the ground show no launchers deployed, with the 91N6E radar packed and positioned on the apron for loading… pic.twitter.com/HNlrdui0ZH