روسيا تستعد لإخراج منظومات دفاع جوي ومعدات من سوريا

وكالات

نشرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن موقع "ماكسار" للرصد عبر الأقمار الصناعية صورة تظهر طائرات شحن في مهبط روسي في سوريا في وضع الاستعداد لاستقبال معدات ثقيلة، إلى جانب تفكيك طائرات الهليكوبتر وإعدادها للنقل.

وتظهر الصور التي نشرها موقع ماكسار مساء الجمعة طائرات شحن في قاعدة حميميم الجوية في سوريا مع فتح مخاريط مقدمتها في علامة على استقبال المعدات الثقيلة، إلى جانب تفكيك طائرات الهليكوبتر وإعدادها للنقل.

#BREAKING Russia appears to be preparing to withdraw its S-400 air defence system from Khmeimim Air Base, Latakia, Syria.



Satellite images from this morning & footage from the ground show no launchers deployed, with the 91N6E radar packed and positioned on the apron for loading… pic.twitter.com/HNlrdui0ZH — Clash Report (@clashreport) December 13, 2024

وشوهدت أيضا طائرة هليكوبتر هجومية من طراز Ka-52 أثناء تفكيكها ومن المحتمل أن تكون جاهزة للنقل.

كما تم نقل أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400 في سوريا، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

ومن جهته، قال مراسل "ذا تايمز" البريطانية سامر الأطرش على حساب إكس: "القوات الروسية تتدفق إلى قاعدة حميميم الجوية في سوريا مع إقلاع طائرات الشحن. تقول هيئة تحرير الشام التي تحرس المدخل الرئيسي أنه تم إخبارهم أنهم سيغادرون جميعا".

وقبل أيام، أكد الكرملين، أن روسيا تتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا بشأن الوجود العسكري والتمثيل الدبلوماسي لموسكو بعد سقوط حليفها بشار الأسد.

🔴🔴Rusya Himeymim’den bazı ağır malzemeyi götürüyor.



🔺Bugün çekilen ticari uydu görüntüsü, ağır nakliye uçaklarına yükleme yapıldığını gösteriyor.

🔺Helikopterler yüklenmek üzere sökülüyor

🔺S-400 Bataryası götürüldü



-Wash Post pic.twitter.com/sQoDvydJOa — Selim Atalay (@SelimAtalayNY) December 13, 2024

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "نبقي على تواصل مع أولئك الذين يسيطرون على الوضع في سوريا، لأن لدينا قاعدة (عسكرية) هناك وبعثة دبلوماسية. والأسئلة المتعلقة بسلامة هذه المنشآت بالغة الأهمية".

وانشغال روسيا في الحرب الأوكرانية جعلها تغيب عن المشهد "الداعم" نوعا ما خلال التطورات الأخيرة. وتدخلت روسيا عسكريا لصالح الرئيس السوري بشار الأسد وتمكنت عام 2015 من استعادة بسط سيطرة الجيش السوري على الكثير من الأماكن التي خسرها نفسها اليوم بسرعة هائلة.