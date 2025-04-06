وزير الخارجية الإماراتي يستقبل نظيره الإسرائيلي ويبحثان التطورات في المنطقة

وكالات

استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم في أبوظبي، نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إلى أن الوزيرين بحثا خلال اللقاء مجمل التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها، لاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، كما تطرقا إلى الجهود الإقليمية والدولية لاستئناف اتفاق الهدنة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي، أولوية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشددًا على دعم دولة الإمارات للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حماية المدنيين كافة وتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

كما جدد التأكيد على الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين، وضرورة العمل من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وتضافر جهود المجتمع الدولي لتلبية تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

وأشار آل نهيان، إلى أن الأوضاع المأساوية التي يعانيها المدنيون في قطاع غزة والتي تتطلب بذل الجهود كافة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية الملحة على نحو آمن ومستدام ومن دون عراقيل.

وأكد آل نهيان، على مواقف الإمارات الأخوية التاريخية الراسخة تجاه الشعب الفلسطيني، مشدداً على التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في تقرير مصيره، والتي لن تدخر جهدًا في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين وتقديم الدعم الإنساني اللازم لهم بما يلبي احتياجاتهم.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى الأولوية الملحة لتضافر الجهود الإقليمية والدولية للتصدي للتطرف والكراهية والعنصرية، والعمل الدولي الجماعي من أجل نشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المنطقة التي تشكل ركائز أساسية لبناء مجتمعات آمنة ومستقرة ومزدهر.