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يحملان الجنسية الأمريكية.. استشهاد طفل وإصابة آخر بنيران إسرائيلية في الضفة

11:52 م الأحد 06 أبريل 2025

أرشيفية

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وكالات
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الأحد، إن قواته قتلت فلسطينيا وأصابت اثنين بعد إلقائهم حجارة على طريق قرب ترمسعيا بالضفة الغربية.
وكشفت بلدية ترمسعيا بالضفة، أن الطفل الشهيد وأحد المصابين برصاص الاحتلال في ترمسعيا يحملان الجنسية الأمريكية.
وفي سياق منفصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن سلاح الجو استهدف المنصة التي أطلقت منها الصواريخ في قطاع غزة.
وذكرت القناة 12 العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بالرد بقوة بعد تلقيه إحاطة من وزير الدفاع يسرائيل كاتس بشأن عملية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.
‌‏وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إصدار أوامر بتوسيع العمليات العسكرية في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع، متعهدا بتوجيه ضربة قوية جدا ضد حماس.
وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن الصاروخ الذي سقط في عسقلان أحدث دمارا كبيرا في المباني والسيارات.

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الضفة الغربية مقتل أطفال الاحتلال الإسرائيلي
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