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الخارجية الفلسطينية: نحذر من التطهير العرقي والضم المتواصل لأراضي الضفة

12:11 ص الإثنين 07 أبريل 2025

وزارة الخارجية الفلسطينية

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وكالات

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات اعتداءات وجرائم ميليشيات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم في بلدة المغير وأم صفا ومادما والرأس الأحمر والأغوار الشمالية.

وحذرت الخارجية الفلسطينية ، من مخاطر جريمة التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال والضم التدريجي المتواصل للضفة ، مؤكدة أن جريمة إعدام الطفل ربيع في ترمسعيا نتيجة مباشرة لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الأحد، إن قواته قتلت فلسطينيا وأصابت اثنين بعد إلقائهم حجارة على طريق قرب ترمسعيا بالضفة الغربية.

وكشفت بلدية ترمسعيا بالضفة، أن الطفل الشهيد وأحد المصابين برصاص الاحتلال في ترمسعيا يحملان الجنسية الأمريكية.

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