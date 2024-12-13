مسؤول أمريكي: ثقة متزايدة بإمكانية التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

وكالات

ذكرت شبكة "إن بي سي" نقلًا عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن هناك مستوى من الثقة لم يُشهد منذ مايو الماضي بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كانت وزارة الصحة بغزة قالت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و 98 مصابًا.

وأفادت الوزارة، في الإحصاء اليومي، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44875 شهيدًا و 106454 مصابًا منذ أكتوبر 2023.