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ماكرون يشكر السيسي: تحية نابضة للصداقة التي تجمع بين مصر وفرنسا

01:15 ص الإثنين 07 أبريل 2025

الرئيس السيسي يصطحب ماكرون في خان الخليلي

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كتب- محمد فتحي:

تقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري على الاستقبال الحار.

وكتب الرئيس الفرنسي عبر موقع التغريدات القصيرة "X": "شكرًا هذه الحماسة، وهذه الإعلام، وهذه الطاقة التي تليق بخان الخليلي، تحية نابضة للصداقة التي تجمع بين مصر وفرنسا".

ويزور الرئيس الفرنسي مصر لمدة 3 أيام، إذ يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الإثنين، لمناقشة استعادة الهدوء ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والخطة العربية لإعادة إعمار القطاع.

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