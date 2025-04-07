ماكرون يشكر السيسي: تحية نابضة للصداقة التي تجمع بين مصر وفرنسا

كتب- محمد فتحي:

تقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري على الاستقبال الحار.

وكتب الرئيس الفرنسي عبر موقع التغريدات القصيرة "X": "شكرًا هذه الحماسة، وهذه الإعلام، وهذه الطاقة التي تليق بخان الخليلي، تحية نابضة للصداقة التي تجمع بين مصر وفرنسا".

ويزور الرئيس الفرنسي مصر لمدة 3 أيام، إذ يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الإثنين، لمناقشة استعادة الهدوء ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والخطة العربية لإعادة إعمار القطاع.