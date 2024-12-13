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الجيش الأمريكي يعلن نقل ترافيس تيمرمان من سوريا

09:44 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

ترافيس تيمرمان

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وكالات

نقلت أسوشيتد برس نقلا عن مسؤول أمريكي أن "الجيش الأمريكي نقل المواطن ترافيس تيمرمان من سوريا".

كانت شبكة "سي بي إس" أفادت بالعثور على مواطن أمريكي في سوريا يعرف عن نفسه بأنه ترافيس تيمرمان من مواليد ولاية ميزوري، بعد تحريره من سجون النظام السوري المخلوع.

ويأتي ذلك بعد اشتباه بأن يكون المواطن الأمريكي الصحفي المختفي منذ 12 عاما أوستن تايس والذي ما يزال مصيره مجهولا.

وقال تيمرمان لشبكة "سي بي إس" إنه اعتقل عند دخوله سوريا قبل 7 أشهر وأخرجه مسلحان من السجن يوم الاثنين الماضي.

ترافيس تيمرمان الجيش الأمريكي سوريا
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