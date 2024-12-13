مصادر لرويترز: مساعدو بشار وأقاربه ضُللوا بشأن فراره لروسيا

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة ومقربين من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد: إن مساعدو الرئيس المخلوع ومسؤولوه وحتى أقاربه تعرضوا للخداع أو التضليل بشأن فراره لروسيا.

وأضافت المصادر أن الرئيس المخلوع لم يطلع أحدا على خططه للفرار من سوريا مع انهيار حكمه.

وأوضحوا أن بشار طلب من مستشارته بثينة شعبان الحضور لمنزله لكتابة خطاب له وعندما وصلت لم تجد أحدا، لافتًا إلى أن بشار أبلغ مدير مكتبه السبت أنه سيعود لمنزله لكنه توجه للمطار.