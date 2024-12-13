زيلينسكي: روسيا أطلقت أكثر من 90 صاروخا على قطاع الطاقة

كييف- (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح اليوم الجمعة، إن القوات الروسية أطلقت أكثر من 90 صاروخا على قطاع الطاقة في البلاد الليلة الماضية، وجرى إسقاط 81 من هذه الصواريخ.

وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام أنه جرى اعتراض 11 صاروخ كروز بمقاتلات إف 16 التي قدمتها الدول الغربية لكييف.

وقبل إطلاق الصواريخ، أطلقت روسيا نحو 200 مُسيرة مقاتلة إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي "هذه واحدة من أكبر الهجمات على شبكة الطاقة الأوكرانية".

وجدد زيلينسكي دعوته للحلفاء في الغرب لتوريد المزيد من أنظمة الدفاع الجوي وقال إنه من المطلوب أيضا فرض عقوبات أكثر فعالية ضد روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني "النفط يعطي (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ما يكفي من المال للاعتقاد أن بإمكانيه الإفلات من العقاب".

وتقول روسيا إن مثل هذه الهجمات تستهدف تقويض الصناعات العسكرية الأوكرانية التي تنتج الصواريخ والمسيرات والعربات المدرعة والذخائر، وأنواعا أخرى من العتاد.

ووقع آخر هجوم روسي مماثل على أوكرانيا يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتم خلاله استخدام قرابة 200 صاروخ وطائرة مسيرة، وأسفر عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل حتى نجحت فرق الطوارئ الأوكرانية في استعادة إمدادات الطاقة.