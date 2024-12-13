وزير الدفاع يأمر القوات الإسرائيلية بالاستعداد للبقاء في جبل الشيخ في سوريا خلال الشتاء

تل أبيب- (د ب أ)

أفاد بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بأن الوزير يسرائيل كاتس أصدر اليوم الجمعة أمرا للقوات الإسرائيلية بالاستعداد للبقاء على جبل الشيخ، وهو موقع استراتيجي يطل على دمشق، خلال فصل الشتاء.

وأضاف البيان "نظرا لما يحدث في سوريا، فإن هناك أهمية أمنية بالغة لبقائنا على قمة جبل الشيخ"، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية سيطرت على منطقة عازلة في مرتفعات الجولان، تم تحديدها بموجب اتفاق وقف إطلاق نار مع سوريا عام 1974، وإنهاء الاتفاق .

وعقب قيتك فصائل سوريا مسلحة يوم الأحد الماضي بالإطاحة بنظام بشار الأسد، انتشرت أربع مجموعات قتالية تابعة للجيش في جنوب سوريا، وصادرت القوات ألغاما ومتفجرات وصواريخ من مستودع أسلحة تم العثور عليه في الجانب السوري من جبل الشيخ ، كما شن الجيش الأٍرائيلي العديد من الهجمات على مستودعات أسلحة.

وبرر الجيش الإسرائيلي أن هدف هذه العمليات هو ضمان أمن السكان المدنيين في شمال إسرائيل.