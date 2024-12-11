لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مسؤولون إسرائيليون: حماس نجحت بإعادة تأهيل بنيتها التحتية واستعادة قوتها

10:48 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

حركة حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس نجحت في إعادة تأهيل بنيتها التحتية وإعادة القوة لصفوفها.

وأشارت البث العبرية، إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أبلغت المستوى السياسي أن حماس تعيد بناء قدراتها كلما غادر جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة.

وفي سياق منفصل، قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر، اليوم الأربعاء، إن مقترح الصفقة الجاري مناقشته يشمل إطلاق سراح عدد قليل نسبيا من الأسرى، مشيرة إلى أن الوسطاء يعتقدون أنه إذا نجح هذا المقترح سيكون من الممكن التوصل لإطلاق جميع الأسرى.

بدورها، قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن هناك تقدم في محادثات صفقة تبادل الأسرى مع حماس لكن لا تزال الفجوات قائمة.

وأشار المصدر، إلى أن تقديرات إسرائيل بأنها ستنجح في إبرام صفقة تبادل جديدة حتى موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ولفتت القناة العبرية، إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس التقى عائلات الأسرى الذين عبروا عن خشيتهم من إبرام صفقة تبادل جزئية.

حركة حماس حماس تعيد تأهيل بنيتها التحتي حماس تستعيد قوتها جيش الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأمم المتحدة: التغيير في سوريا بداية عهد جديد

إعلان

إعلان