ميقاتي يطالب لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار بوقف الخروقات الإسرائيلية

بيروت - (د ب أ)

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اللجنة الخماسية المشرفة على تطبيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، العمل لوقف الخروقات الإسرائيلية، معتبراً أن تمركز وحدات الجيش في منطقتي الخيام ومرجعيون الجنوبيتين يمثل خطوة أساسية لتعزيز انتشار الجيش في الجنوب.

وقال ميقاتي إن "تمركز وحدات الجيش في منطقتي الخيام ومرجعيون اليوم يمثل خطوة أساسية لتعزيز انتشار الجيش في الجنوب، تنفيذاً لقرار وقف إطلاق النار"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف "نحن نحيي جهود الجيش في هذه المهمة الجديدة التي يقوم بها ومتابعة قيادته الحثيثة لكل ما من شأنه إرساء الاستقرار في الجنوب".

وتابع ميقاتي "المطلوب من لجنة الإشراف الخماسية العمل لوقف الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والتي أدَّت اليوم إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، كذلك، المطلوب العمل على انسحاب إسرائيل الكامل من كل المناطق التي تحتلها والتزامها الفعلي بتطبيق مستلزمات ما نص عليه قرار مجلس الأمن الرقم 1701".

وكانت وحدات الجيش اللبناني قد تمركزت اليوم الأربعاء في خمسة مواقع حول بلدتي الخيام ومرجعيون في جنوب لبنان بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن في 26 نوفمبر الماضي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي، وتتولى لجنة خماسية برئاسة اللواء الأمريكي جاسبر جيفرز وعضوية فرنسا ولبنان وإسرائيل، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل"، الإشراف على تطبيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وفقاً للقرار 1701.