جيش الاحتلال يصادر دبابات وصواريخ ووسائل قتالية سورية

وكالات

قال قائد الفرقة 210 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال صادر دبابات وصواريخ ووسائل قتالية من الجهة السورية للمنطقة العازلة.

كان رئيس حكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن الأحد الماضي سيطرة القوات الإسرائيلية على منطقة عازلة في مرتفعات الجولان، تم تحديدها بموجب اتفاق وقف إطلاق نار مع سوريا عام 1974.

وجاءت الخطوة الإسرائيلية بعد إستيلاء فصائل المعارضة السورية على دمشق والإطاحة بنظام بشار الأسد.

وأدانت جمهورية مصر العربية، قيام إسرائيل باستهداف البنية التحتية العسكرية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء: "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للبنية التحتية داخل الأراضي السورية، وتعمد قصف وتدمير العديد من المواقع والقواعد والأسلحة والمعدات والأنظمة العسكرية في مختلف أرجاء سوريا، بالإضافة إلى قيام الجيش الإسرائيلي بتكريس وجوده غير الشرعي وتوسيع نطاق سيطرته في الأراضي التي احتلها داخل العمق السوري".

وجددت مصر "رفضها الكامل لاستغلال إسرائيل الانشغال الداخلي بسوريا وحالة السيولة والفراغ التي تشهدها، لتقويض مقدرات الدولة واحتلال الأراضي السورية".

واعتبرت مصر هذه "الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي، وإصرار على سياسة الغطرسة في الإقليم".

وحذرت مصر من "المخاطر الوخيمة المتوقعة عن السياسات الإسرائيلية غير المسؤولة، وتطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي والقوى الفاعلة دوليًا بالاضطلاع بمسئولياتها في وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير في سوريا، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية".